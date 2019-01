Grêmio mostra prévia da estátua de Renato Gaúcho; veja!

O Tricolor utilizou a palavra “Imor7al” para atiçar um pouco a curiosidade de seus torcedores

Em um vídeo curto publicados através de suas redes sociais, o Grêmio pela primeira vez mostrou um pouquinho da estatua que vai homenagear Renato Portaluppi.

A palavra usada para marcar o momento mistura o apelido “Imortal” do clube com o número 7 imortalizado por Renato na época de jogador, quando dentre os principais títulos conquistou a Libertadores e Mundial Interclubes em 1983: “Imor7al”.

O pedido por uma estátua começou como brincadeira por parte de Renato e foi um assunto cada vez mais constante enquanto o treinador começava a conquistar, agora da área técnica, grandes títulos também no comando do clube.

Dentre os principais títulos conquistado por Renato como treinador do Grêmio estão a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores do ano seguinte.