Grêmio libera Thiago Santos de graça, e Fluminense encaminha acordo até o fim de 2024

Jogador terá um salário menor nas Laranjeiras, mas com tempo maior de contrato; ele recebe cerca de R$ 350 mil mensais no Tricolor gaúcho

O Fluminense encaminhou a contratação de Thiago Santos, do Grêmio, até dezembro de 2024. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Imortal e confirmada pela reportagem. O volante de 35 anos terá o contrato rescindido no Tricolor gaúcho e chegará de forma gratuita às Laranjeiras, como soube a GOAL.

O atleta, inclusive, aceitou reduzir o salário para defender as cores do clube carioca. Ele crê que este será o último grande contrato no futebol brasileiro. O meio-campista recebe R$ 350 mil por mês em Porto Alegre e terá remuneração entre R$ 200 mil e R$ 300 mil no Rio de Janeiro.

A contratação de Thiago Santos é um pedido do técnico Fernando Diniz. O treinador do Fluminense entrou em contato com o jogador e perguntou sobre o interesse em jogar na equipe até o fim da próxima temporada. Ele deu sinal positivo à diretoria e prepara a transferência no mercado da bola.

A negociação está encaminhada para um desfecho positivo. O único receio dos envolvidos é que a diretoria do Fluminense desista do negócio por causa da repercussão negativa entre os torcedores. As tratativas devem ser sacramentadas até o fim desta sexta-feira (31).

O Fluminense quer contar com Thiago Santos para a disputa da Libertadores. O time faz a estreia na competição na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), diante do Sporting Cristal, do Peru.

Thiago Santos está fora dos planos de Renato Portaluppi no Grêmio — ele será liberado mesmo com a presença do time na final do Campeonato Gaúcho, diante do Caxias. Nesta temporada, o atleta fez dez partidas, somando 218 minutos em campo apenas.