Grêmio e Fortaleza consultam situação de Rodriguinho no Cuiabá

Meio-campista ainda não recebeu propostas no mercado da bola, mas foi sondado por gaúchos e cearenses durante a Copa do Mundo 2022

Rodriguinho, de 34 anos, recebeu sondagens de ao menos dois clubes no mercado da bola. Grêmio e Fortaleza consultaram a situação do meio-campista no Cuiabá, como soube a GOAL.

O jogador tem contrato na Arena Pantanal até dezembro de 2023 e está nos planos do clube para o próximo ano. No entanto, foi procurado por Grêmio e Fortaleza em meio à Copa do Mundo 2022, que se encerrou no último domingo (18), para conversar sobre uma possível transferência.

O meio-campista ainda não acenou com a possibilidade de transferência e repassou a situação ao Cuiabá. A diretoria mato-grossense não pretende liberá-lo no mercado da bola, e o técnico Ivo Vieira conta com Rodriguinho para o ano seguinte.

O atleta de 34 anos chegou ao Cuiabá em janeiro de 2022 e sempre foi tratado como um nome importante pelo departamento de futebol. Na atual temporada, fez 51 partidas, somando 2.662 minutos em campo. No período, marcou 13 gols e se responsabilizou por duas assistências.