Grêmio x Flamengo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o Flamengo na noite desta quarta-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após quatro rodadas sem vencer, registrando três derrotas e um empate, o Grêmio chega pressionado para o confronto em casa. Com 44 pontos, sua chance de garantir um lugar na próxima edição da Libertadores está ameaçada.

O técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Suárez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas Reinaldo volta a ficar à disposição.

Enquanto isso, o Flamengo chega motivado após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco e tem como objetivo manter sua invencibilidade sob o comando de Tite. Com 50 pontos, o Rubro-Negro está a nove do líder Botafogo.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 36 vitórias, contra 35 do Grêmio, além de 34 empates. No último encontro válido pela semifinal da Copa do Brasil de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Josué; Cristaldo, Besozzi e André Henrique.

Flamengo: Rossi; Wesley França, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia; Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques

Grêmio

Suárez cumprirá suspensão, enquanto Nathan, Cuiabano, Milla e Iturbe seguem lesionados.

Flamengo

David Luiz, Filipe Luis e Allan estão machucados. Já Fabrício Bruno está suspenso.

Quando é?