Grêmio x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (30), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

Grêmio e Ferroviária se enfrentam na tarde deste domingo (30), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira, na cidade de Eldorado do Sul, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da GrêmioTV, no YouTube.

Brigando pela liderança do Brasileirão feminino, a Ferroviária, com 21 pontos, chega embalada com quatro vitórias consecutivas. Enquanto isso, o Grêmio, com apenas 10 pontos, está em busca de uma recuperação após sofrer duas derrotas consecutivas.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Grêmio feminino: Vivi Holzel; Mónica Ramos, Tuani, Pati Maldaner e Natane; Jessica Peña, Caty e Rafa Levis; Shashá, Raquel Fernandes e Dani Ortolan. Técnico: Felipe Endress.

Ferroviária feminino: Karen Xavier; Day Silva, Luana Sartório, Jéssica Soares, Nocoly, Karina, Suzane Pires, Raquel Domingues, Laryn, Yisela Cuesta e Aline Gomes. Técnica: Jéssica Lima.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Quando é?