Grêmio encaminha acerto com o atacante Guilherme

Jogador chegaria como transferência sem custos após deixar o Al-Dafra, dos Emirados Árabes

De olho em reforços para a sequência da temporada, o Grêmio está muito perto de acertar a contratação do atacante Guilherme, que estava no Al-Dhafra, dos Emirados Árabes.

Segundo soube a GOAL, o atacante de 27 anos já negociava com o clube gaúcho há um mês. Guilherme também despertava o interesse do Sport, equipe que também chegou a defender, mas deu preferência ao Grêmio.

De férias no Brasil, o jogador vai tirar alguns dias de descanso antes de finalizar os últimos detalhes com o Grêmio, mas fontes ligadas ao clube gaúcho encaram com muito otimismo o retorno do jogador, que deixou o clube em 2019.

Guilherme foi contratado pelo Al-Dafra no meio da temporada com a missão de ajudar o clube a escapar do rebaixamento. O jogador cumpriu o objetivo e foi peça importante na permanência do clube na elite. O atacante, que atua pelo lado esquerdo do campo, fez 14 jogos, marcando 6 gols e dando 3 assistências.

Guilherme só poderá ser inscrito pelo Grêmio a partir do dia 18 julho, quando abre a janela de transferências no Brasil. Livre no mercado após encerrar o contrato com o Al-Dafra, o atacante chegará sem custos ao Tricolor.