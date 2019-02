Grêmio bate o Veranópolis e chega à Libertadores com otimismo

O Tricolor venceu por 2 a 0 nesta segunda (25), pelo Gauchão, e tem motivos para otimismo antes de estrear no torneio continental

O Grêmio segue imbatível em 2019. Nesta segunda-feira (25), com o retorno de Renato Portaluppi à área técnica depois de concluir o curso da CBF, o Tricolor bateu o Veranópolis por 2 a 0 e segue na liderança do Campeonato Gaúcho, com 20 pontos somados. O triunfo foi conquistado graças a dois gols do atacante Marinho.

Foi também o último jogo oficial antes da estreia na Libertadores da América, contra o Rosário Central, na Argentina. O duelo está marcado para quarta-feira (06), e o que não falta é otimismo visando a partida – ainda que sem esquecer que Los Canallas conquistaram a Copa da Argentina em 2018.

Considerando as participações do Grêmio na Libertadores desde a virada do século, quando o certame continental mudou seu número de participantes (de 23 para 34), esta é a vez que o Tricolor chega com o melhor saldo de gols. Mesmo levando em consideração que o time titular fez apenas a sua quarta partida, a camisa do clube entrou em campo oito vezes. Foram seis vitórias, dois empates e aqui o mais incrível: 23 gols marcados e apenas um sofrido.

Participações Vitórias Empates Derrotas Saldo 2002 3 1 0 5 2003 - - - - 2007 6 0 0 17 2009 6 1 2 14 2011 2 2 0 2 2013 1 0 0 2 2014 7 3 1 5 2016 4 1 1 4 2017 3 3 2 4 2018 2 3 5 -3 2019 6 2 0 22

A diferença nos jogos que antecedem a estreia na competição continental sofre alterações de ano a ano por diversas razões: calendário brasileiro e do próprio certame, são os maiores exemplos. Em 2003, por exemplo, o Tricolor iniciou a temporada já com um triunfo por 3 a 2 sobre o Pumas do México.

