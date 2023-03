Grêmio x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (6), pela segunda rodada; veja como como acompanhar na TV

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam na noite desta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), no Estádio Aírton Ferreira, encerrando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de empatar com o Cruzeiro por 1 a 1 na rodada de estreia, o Grêmio busca a primeira vitória no Brasileirão 2023, assim como o Atlético-MG, que foi derrotado pela Ferroviária por 4 a 2.

Nos dois jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra uma vitória, além de um empate. Foram três gols marcados pela equipe gaúcha, contra apenas um do do Atlético-MG.

Prováveis escalações

Atlético-MG feminino: Nicole Ramos; Bárbara Santos, Jorelyn Carabalí, Katielle, Luciana Gómez, Karol Bermúdez, Iara, Ludmila Barbosa, Ingrid Guerra, Neném e Emily.

Grêmio feminino: Lorena Leite; Laís Giacomel, Tuani, Patrícia Maldaner, Mónica Ramos, Natane, Rafa Levis, Jessica Peña, Cássia, Shashá, Caty.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?