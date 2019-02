Grêmio atende Renato e anuncia Diego Tardelli como reforço

Após novas conversas com o Tricolor, o jogador é esperado para assinar contrato nesta quarta-feira

O Grêmio anunciou na noite desta terça-feira (12) a contratação do atacante Diego Tardelli por três temporadas. Após mais uma reunião realizada neste fim de tarde, o clube de Porto Alegre superou a concorrência com o Atlético-MG e aguarda a vinda do atacante para assinar contrato nesta quarta-feira (13).

Renato Gaúcho, técnico do Tricolor, já havia pedido que trouxessem Tardelli para o elenco, e que era para "investir tudo".

O ex-jogador do Galo rescindiu contrato com o Shandong Luneng, onde estava desde 2015, e aguardava propostas de clubes brasileiros e também da China.

O Galo era o principal candidato a trazê-lo, porém, nenhuma proposta oficial foi feita já que o clube mineiro demonstrou ser inviável arcar com o salário do jogador.

O atacante chega ao Grêmio com um salário próximo de R$ 1 milhão, totalizando cerca de R$ 34 milhões em pagamentos até o fim do contrato, válido até 2021.

