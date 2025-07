Grêmio x Alianza Lima: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo de volta está marcado para o dia 23, na Arena. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Paramount+ (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar com o Vasco por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, o Tricolor Gaúcho precisa vencer por três gols para avançar às oitavas de final. Na fase de grupos, a equipe terminou na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos 12 pontos do Godoy Cruz, mas com saldo de gols inferior.

Por outro lado, o Alianza Lima pode perder por um gol de diferença para avançar de forma direta. Caso perca por dois gols, a classificação será definida nos pênaltis. A equipe terminou a fase de grupos da Copa Libertadores na terceira colocação do mesmo Grupo D, com cinco pontos.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon, Villasanti, Dodi, Alysson, Amuzu, Cristian Olivera, Braithwaite.

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco, Noriega, Cari, Gaibor,Castillo, Guerrero, Cantero (Sergio Peña).

Desfalques

Grêmio

Monsalve, Cuéllar, Rodrigo Ely e João Pedro estão no departamento médico.

Alianza Lima

Pablo Lavandeira estã machucado, enquanto Pablo Ceppelini cumpre suspensão por ato de xenofobia.

Quando é?

Data: quarta-feira, 23 de julho de 2025

quarta-feira, 23 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

