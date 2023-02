Grêmio tem acordo verbal com o Ceará por empréstimo de Vina

Meia-atacante de 31 anos vai assinar contrato com os gremistas até dezembro de 2023. Acordo terá opçã de compra para os gaúchos

O Grêmio acertou a contratação de Vina, meia-atacante do Ceará, por empréstimo até dezembro de 2023, como soube a GOAL. As tratativas estão apalavradas, e o jogador é esperado em Porto Alegre para assinar o novo vínculo.

O jogador pediu ao clube cearense para se transferir para o Tricolor gaúcho no mercado da bola e recebeu o aval para a negociação. O vínculo de cessão terá uma cláusula com opção de compra para os gremistas — o valor não é revelado pelas partes.

As tratativas entre Grêmio e Ceará pela negociação do meia-atacante de 31 anos se iniciou no fim de 2022, mas chegou a um desfecho somente no início deste mês. A negociação era conduzida pelo estafe do jogador, que também conversou com Fluminense e Vasco sobre a possibilidade de contratação do atleta.

Vina conta com o aval de Renato Portaluppi no Grêmio. O técnico queria um meio-campista experiente para o decorrer da temporada e vê o jogador do Ceará como um nome interessante para 2023.

Com contrato até dezembro de 2024 na Arena Castelão e remuneração de cerca de R$ 500 mil mensais, o meia-atacante era considerado um nome caro nos bastidores do Ceará — o rebaixamento fez com que o clube tenha reduzido o orçamento para a atual temporada.

Em 2022, o meio-campista fez 55 partidas pelo Ceará, somando 4.308 minutos em campo. No período, ele marcou 12 gols e se responsabilizou por cinco assistências.