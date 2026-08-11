O ex-internacional Gregory van der Wiel (38) colocou uma placa de leilão no jardim de sua villa em Amstelveen, informa o Bekende Buren.

Van der Wiel, que disputou ao todo 46 partidas pela seleção da Holanda, agora parece estar prestes a perder de vez sua villa milionária.

Anteriormente, ele conseguiu barrar por duas vezes na Justiça um leilão judicial de sua casa. Agora, a villa em Amstelveen voltou ao calendário de leilões.

Ainda não se sabe se Van der Wiel também desta vez tomará medidas para impedir o leilão judicial.

Em 20 de agosto, foi organizado um dia de visitação, após o qual a villa será leiloada em 8 de setembro. Parece ser o golpe seguinte para Van der Wiel.

O ex-lateral-direito revelou anteriormente que, durante seu período no Fenerbahçe, teria sido enganado em milhões de euros por um empresário.

Van der Wiel também falou de forma aberta sobre os problemas mentais e ataques de pânico com os quais lidou. O ex-finalista da Copa do Mundo está aposentado do futebol profissional há sete anos.