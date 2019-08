Gre-Nal na Copa do Brasil e na Libertadores? 2019 seria marco na história do clássico

Times podem se enfrentar pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão em menos de dois meses, somando cinco partidas

Clássicos são jogos diferentes que mexem com os corações dos torcedores. Ainda mais se falando do Gre-Nal, os dois grandes times do Rio Grande do Sul que dividem a lealdade de grande parte dos torcedores gaúchos. Dependendo dos resultados dos próximos jogos, é possível que e se enfrentem cinco vezes em dois meses.

As duas equipes estão na semifinal da Copa do e venceram suas partidas de ida: Inter bateu o por 1 a 0, no Mineirão e o Grêmio venceu o por 2 a 0, na Arena Grêmio. Ambos só precisam de um empate para fazer o clássico na finalíssima. As partidas da decisão acontecem nos dias 11 e 18 de setembro.

Além disso, os rivais estão no mesmo lado da chave da fase eliminatória da da América, que concentrou todos os brasileiros da disputa. O Grêmio enfrenta o e o Inter joga contra o . Caso os dois gaúchos passem se enfrentam nas semifinais que ocorrem nos dias 2 e 23 de outubro.

E para fechar a possível maratona de clássicos, no dia 3 de novembro acontece o segundo jogo pelo returno do Brasileirão. A primeira partida acabou empatada em 1 a 1, no Beira-Rio.

Trata-se de especulações, pois a única partida confirmada é a de novembro pelo campeonato nacional. Porém, dadas as vantagens construídas nos jogos de ida da , é possível já pensar em mais um clássico estadual na competição que tem o maior prêmio em dinheiro dos torneios domésticos.

Por isso, entre 11 de setembro e 3 de novembro, um período de 53 dias, é possível que Alegre pare para acompanhar jogos decisivos entre as duas equipes, que fazem uma das maiores rivalidades da América do Sul e até, quem sabe, do mundo.

