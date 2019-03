Gre-Nal, clássico da provocação: Maicon, Dourado e outras 'tretas' recentes

Os gigantes de Porto Alegre voltam a se enfrentar em um dos maiores clássicos do Brasil neste domingo (17)

e , uma dupla de gigantes que protagoniza duelos inesquecíveis e recheados de polêmicas ao longo das últimas décadas.

Entre os recentes conflitos envolvendo jogadores das duas equipes, a Goal relembra algumas das "tretas" protagonizadas por jogadores, técnicos e até presidentes dos clubes nos últimos meses. Veja!

Maicon x Dourado



(Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação)

Tudo começou no Gre-Nal do Campeonato Brasileiro de 2018, com a confusão no corredor do vestiário do Beira-Rio, onde Maicon gritou: “Depois não vem pedir arrego”, relembrando o ocorrido do clássico do do mesmo ano, no qual os gremistas relatam que D’Alessandro pediu uma trégua entre as equipes após a vitória Tricolor por 2 a 1.

Já no duelo do Brasileirão, os jogadores se desentenderam antes do apito final, na vitória de 1 a 0 do Inter, e a briga se estendeu até o vestiário. Nesta partida, Maicon havia ficado fora do gramado por ordens de Renato Portaluppi, que optou por não relacioná-lo ao clássico tendo em vista jogos mais importantes no calendário, como a Libertadores.

Após a confusão, Dourado deu entrevista em zona mista citando o capitão do Grêmio:

“O Maicon jogou hoje? Não vi em campo. Esses caras primeiro têm que jogar para falar gracinha. Eu hoje não estava 100%, não sabia se ia jogar, mas tomei duas injeções para jogar. Eu não fujo do Gre-Nal. Está aí, ganhamos o jogo”, declarou o volante.

Dias depois, Maicon concedeu entrevista coletiva e demonstrou a sua irritação com as falas do rival.

“Quem é Dourado? Ganhou o quê? Ele ganhou um jogo. Ele falou que fugi do jogo. Joguei oito clássicos. Ganhei três, perdi um, empatei quatro. Onde ele estava nos 5 a 0? Perdemos pênalti. Baile. Onde ele estava? Onde ele estava no mata-mata? Eu estava dentro de campo. Como que vou correr? Joguei não sei quantos x , São Paulo x ...”, declarou o capitão gremista.

Maicon x D’Alessandro

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação)

O Gre-Nal da primeira fase do Gauchão de 2018 já começou com atritos entre Maicon e D’Alessandro na escolha do cara ou coroa.

Segundo o capitão gremista, o árbitro alertou os jogadores de que ele iria apitar, e os dois deveriam apenas jogar bola.

A partida seguiu, e Maicon foi o autor dos dois gols da vitória gremista por 2 a 1. Após o apito final, o capitão conta que o jogador argentino pediu para que os seguranças do vestiário chamassem Maicon para eles conversarem. Foi quando D'Alessandro, Marcelo Lomba e o Roger entraram no vestiário dos rivais e pediram para que parassem com as provocações.

"No dia do Gre-Nal em que nós ganhamos de 2 a 1 pelo diziam que iam ganhar e rebaixar a gente no Gauchão. Nós fomos lá e ganhamos de 2 a 1. Logo que tínhamos feito dois gols, o D'Alessandro disse que queria falar comigo. Eu disse: 'joga e deu'. Depois do jogo foi definido que teríamos mais dois Gre-Nais e o D'Alessandro, o Roger e o Marcelo Lomba foram pedir para a gente parar com as provocações, com um 'minuto de silêncio', 'sasha c***' porque alguns nem estavam mais ali", contou Maicon em coletiva de imprensa. “Mas ele esqueceu que ele era a peça principal, com provocações com caixão. Aqui se faz e aqui se paga. Disse para os meus companheiros que ele tinha ido no vestiário pedir isso. E a resposta de todo mundo foi que não tem arrego, vamos zoar se ganhar e vida que segue. Não adianta pedir para maneirar, não existe acordo nenhum, principalmente se tratando em clássico. Posso perder 10, 15 vezes, nunca vou bater na porta e pedir para não zoar porque é feio”.

O Grêmio aderiu ao grito “um minuto de silêncio para o Inter, que está morto” após terem vencido a , em 2017.

Luan x Sasha



(Foto: Divulgação/Internacional)

Após a conquista da Copa do de 2016 pelo Grêmio, Luan relembrou as provocações feitas por Eduardo Sasha durante o Gauchão daquele ano. Naquele momento, os dois rivais ainda não haviam se encontrado em campo.

“Quero mandar um recado a certas pessoas, que falaram muito mal da nossa equipe. Começou a dançar valsa, o c*, coisa que não tem necessidade. Na final do Gauchão, o Sasha gritou que ‘aqui não é Grêmio’. Quero dizer que ele tem razão. Aquilo lá não é Grêmio. Esse ano somos campeões. Isso é o que importa. Ele que não fale essas coisas. Somos campeões e ele é um c*”, declarou o atacante gremista após a conquista da taça, frase que virou meme entre a torcida Tricolor.

No ano seguinte, em dezembro, o Grêmio conquistou a terceira Copa Libertadores da sua história, e Luan fez uma declaração às câmeras após marcar um gol na partida:

“Tá ao vivo? Então seguinte, o papai tá aqui. É campeão da Libertadores, o Grêmio é campeão da Libertadores e o Sasha continua um c...", disse o atacante.

Dias depois, o jogador utilizou sua conta no Instagram para comentar as falas de Luan.

“Sobre as declarações de ontem?! Só posso ter pego alguma namoradinha dele, o cara não me esquece!”, escreveu. “Vou mandar fazer um quadro e entregar para ele, aí quando lembrar de mim é só olhar a foto. Mas não confunde, eu gosto de mulher! O lamentável disso tudo é que jamais desrespeitei alguém e não irei fazer isso, porque não precisa me rebaixar a esse nível de pessoa. Aproveite teu momento sem pensar em mim. Pior que não saber perder é não saber ganhar!”.

Alguns minutos depois, Sasha apagou a publicação.

Renato Portaluppi x Marcelo Medeiros

Na última terça-feira (12), Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva após o confronto do Grêmio pela Libertadores e comentou sobre o Gre-Nal deste domingo. O técnico tratou o clássico como um jogo normal, assim como seria contra outros times do Campeonato Gaúcho, e acabou irritando o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros.

“O Gre-Nal é mais um jogo, vale três pontos, sempre foi assim e sempre vai ser. O Internacional, como qualquer outra adversário do Campeonato Gaúcho, da Libertadores, do Brasileiro e da vai ter o nosso respeito, como sempre teve, e nós vamos jogar. Quem está ganhando há dois anos e meio aqui é o Grêmio. Nós vamos respeitar o Inter e vamos jogar, como a gente sempre fez. A gente faz isso com o Internacional, com o , com o , com o Novo Hamburgo. É mais um jogo no domingo, vamos ter muita tranquilidade nessas horas”, declarou o treinador.

Em resposta à declaração de Renato, o presidente colorado mostrou seu descontentamento por ser comparado a times menores do Rio Grande do Sul.

“Faltou respeito por parte do Renato com o Inter a partir do momento em que ele compara ao Veranópolis, ao Caxias e ao Novo Hamburgo”, disse em entrevista ao site da GaúchaZH.

Após saber do depoimento de Medeiros, Portaluppi fez uma explicação ao presidente.

“Queria mandar um recado aqui para o Marcelo Medeiros. Marcelo, deixa eu falar uma coisa. Primeiro lugar, sou um cara que respeito qualquer clube, seja grande ou pequeno. Eu não sei o que foi passado para você, como chegou a notícia ou se você escutou a notícia e não entendeu direito. Queria lhe falar que tenho o maior respeito pelo clube. Não só o Internacional, qualquer outro clube, seja ele grande ou pequeno. Eu simplesmente dei uma declaração que o respeito que a gente tem pelo Internacional, é o respeito que a gente tem pelo Caxias, pelo Veranópolis, pelo Novo Hamburgo. Peço até desculpas, que eu não precisaria estar pedindo desculpas, mas em momento algum tive essa intenção. Você é uma pessoa muito culta, tem minha admiração. E não acredito que partiu de você. De repente alguém por fora e chegou uma notícia totalmente ao contrário”, declarou.

O primeiro Gre-Nal de 2019, pelo Campeonato Gaúcho, acontece neste domingo (17), na Arena do Grêmio, a partir das 19h (de Brasília).