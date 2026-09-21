Granit Xhaka é processado criminalmente na Suíça e deixa a seleção nacional com efeito imediato

Granit Xhaka não entrará em campo pela Suíça no próximo período, disse o meio-campista do Sunderland à agência de notícias alemã DPA. Ele está sendo processado na Suíça por falsificação de um certificado de vacinação contra a COVID-19.

O veículo suíço Blick já havia divulgado no sábado a notícia de que Xhaka está em apuros. O jornal descobriu que Xhaka havia obtido de um médico em Lucerna um certificado falso, no qual constava que ele havia sido vacinado contra a COVID-19, quando isso não era verdade.

Esse médico foi desmascarado no início deste mês e, no aprofundamento da investigação sobre o comércio ilegal de certificados, o nome de Xhaka veio à tona.

O meio-campista admitiu o caso e afirma estar colaborando plenamente com a investigação das autoridades suíças. “Foi um erro meu. Na época, eu tinha muita desconfiança. Me arrependo muito”, declarou.

Xhaka será interrogado no início de outubro na Suíça e, por isso, se retirou das próximas quatro partidas da Liga das Nações por seu país. Ele pode receber uma multa altíssima, e até mesmo uma pena de prisão (condicional) não está descartada.

Nesta Data Fifa, a Suíça enfrentará, respectivamente, a Macedônia do Norte, a Escócia, a Eslovênia e depois novamente a Macedônia do Norte.

Xhaka, de 33 anos, tem 152 partidas pela seleção suíça e também é o capitão da equipe nacional. Atualmente, ele joga no Sunderland, mas passou a maior parte da carreira sob contrato com o Arsenal.