A diretoria do Al-Ahli, da Arábia Saudita, começou a se preparar com antecedência para a nova temporada, reavaliando o elenco do time, como preparação para realizar várias mudanças durante a atual janela de transferências de verão.

O marfinense Frank Kessié já havia decidido não continuar no “Al-Raqi”, em meio a relatos que confirmam que ele está prestes a embarcar em uma nova experiência fora da Liga Roshen, levando a diretoria a começar a analisar o futuro de vários jogadores estrangeiros.

De acordo com o que foi publicado pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”, o argelino Riyad Mahrez tornou-se um dos principais nomes cotados para deixar o Al-Ahli durante a janela de transferências de verão, como parte do plano de reestruturação do time.

O jornal acrescentou que a diretoria do Al-Ahli está estudando a possibilidade de fazer mudanças no elenco de jogadores estrangeiros, com o objetivo de reforçar a equipe com novas contratações que atendam às necessidades da comissão técnica antes do início da próxima temporada.

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O jornal não revelou o possível destino do craque argelino, e não houve nenhum comentário oficial da diretoria do Al-Ahli ou do jogador sobre as notícias que circulam sobre seu futuro.

Espera-se que a diretoria do Al-Ahli defina a situação dos jogadores que deixarão o clube nas próximas semanas, em meio ao esforço de formar um time mais preparado para disputar todas as competições na nova temporada, após uma temporada em que o clube não atendeu plenamente às expectativas de sua torcida.

Mahrez é considerado um dos principais astros do Al-Ahli desde que se juntou ao time, tendo desempenhado um papel importante na conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia nas duas últimas edições.