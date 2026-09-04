O BVB deixou Emre Can (32) fora da lista A de 25 jogadores para a temporada da Liga dos Campeões, que começa na próxima semana. Uma decisão bastante surpreendente, afinal o jogador de defesa está atualmente fora por causa de uma ruptura do ligamento cruzado, mas deve voltar a ficar em forma ao longo do primeiro turno.

Can sofreu a grave lesão no joelho no início de março, na partida da Bundesliga contra o Bayern de Munique, e está fora desde então. Não há uma data concreta para seu retorno. O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book (40), disse há algumas semanas sobre a situação de Can e do também lesionado chefe da defesa Nico Schlotterbeck (26): "Mesmo para médicos muito experientes e para os nossos treinadores de reabilitação, é muito difícil olhar para o futuro. Vejo os dois todos os dias totalmente motivados na reabilitação. Eles também contribuem para o grupo como líderes."

Além de Can, os dois reforços Giannis Konstantelias (23) e Justin Lerma (18) também estão fora do elenco da Liga dos Campeões. Enquanto no caso de Konstantelias já se esperava a não inclusão após sua ruptura do ligamento cruzado no fim de semana, Lerma ainda passa por um processo de adaptação, como explicou recentemente o técnico Niko Kovac (54): "Ele ainda precisa de tempo e isso é absolutamente normal. Há dificuldades com a língua. Se você olhar para ele, ele também ainda é um pouco franzino, então precisamos colocar um pouco de peso nele ou trabalhar a condição física."

A porta para a Europa, no entanto, não está definitivamente fechada para os jogadores que inicialmente não foram incluídos. Clubes que se classificarem para o mata-mata podem inscrever até três jogadores em janeiro.

Contra quem o BVB joga na Liga dos Campeões?

Na chamada lista B para jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 2005 e que estejam no clube há pelo menos dois anos após o aniversário de 15 anos, o Dortmund nomeou os talentos Jan Luca Riedl (17), Miguel Adje (18), Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18) e Mathis Albert (17).

O Borussia começa a nova temporada da Liga dos Campeões na próxima semana com um jogo em casa contra o representante espanhol Villarreal. Além disso, ao longo da fase de liga, enfrenta, entre outros, Arsenal e Inter de Milão.