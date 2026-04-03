Grande surpresa: Chelsea exclui o capitão Fernández do elenco com efeito imediato

Enzo Fernández foi definitivamente excluído da seleção do Chelsea, conforme afirmou o técnico Liam Rosenior em uma coletiva de imprensa na tarde de sexta-feira. O motivo para isso é o interesse de Fernández pelo Real Madrid.

Fernández é normalmente o vice-capitão do Chelsea, mas teve a oportunidade de usar a braçadeira nas duas últimas partidas devido à ausência do capitão titular, Reece James, que está lesionado. No entanto, Fernández não impressionou nada nessa função.

Após a derrota por 8 a 2 (no total das duas partidas) contra o PSG, Fernández surpreendeu com algumas declarações sobre seu futuro. “Não sei”, respondeu ele quando questionado pela ESPN Argentina. “Faltam oito partidas e a FA Cup. Também há a Copa do Mundo, depois veremos. Acho que seria legal morar em Madri.”

O The Telegraph também noticiou na semana passada que Fernández xingou seus companheiros de equipe várias vezes durante essa sequência ruim. Por causa disso, alguns deles ficaram totalmente insatisfeitos com Fernández, já que deveria haver união rumo ao final da temporada.

Agora, o argentino foi, portanto, excluído da seleção pelo técnico Rosenior. “Conversei com ele e disse que não jogará contra o Port Vale e o Manchester City. Ele passou dos limites. Temos que aplicar essa punição.”

No sábado, o The Blues enfrenta o Port Vale nas quartas de final da FA Cup. Na semana seguinte, está marcada a partida da Premier League contra o Manchester City.







