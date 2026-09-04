Grande preocupação com Frenkie de Jong: “Ele está completamente arrasado”

Frenkie de Jong recebeu um novo revés. O meio-campista está atualmente se recuperando de uma lesão no joelho, mas esse processo ainda não está correndo bem. É o que informa o Diario AS.

De Jong voltou de férias ao FC Barcelona com queixas no joelho. Ele havia ficado com esse problema após a Copa do Mundo com a seleção da Holanda, pela qual disputou os últimos três jogos com dor, após um diagnóstico incorreto da equipe médica da KNVB.

Exames em Barcelona apontaram que De Jong sofre com uma ruptura no ligamento colateral medial do joelho direito. O clube o aconselhou a passar por uma cirurgia, mas De Jong optou por um tratamento conservador. Agora, ele voltou a enfrentar problemas no processo de recuperação.

Na semana passada, De Jong voltou a aparecer no campo de treinamento para realizar alguns testes de estabilidade, mas eles não tiveram resultado positivo. Segundo o Diario AS, De Jong deixou o campo ‘completamente transtornado’.

Após esse primeiro revés, o Barcelona voltou a aumentar a pressão sobre De Jong. O clube voltou a aconselhá-lo a optar por uma cirurgia, e o cirurgião Joan Carlos Monllau também conversou com o holandês para recomendar uma intervenção como a melhor solução. De Jong, no entanto, segue firme em sua escolha e quer, custe o que custar, esgotar todas as possibilidades do tratamento conservador.

Com isso, o meio-campista vai diretamente contra o desejo dos médicos do clube. O Barcelona está convencido de que uma cirurgia é a única forma de evitar uma nova lesão, apontando, entre outros casos, os anteriores de Samuel Umtiti e Ansu Fati. De Jong, porém, não quer saber disso, também porque está ciente de que uma cirurgia lhe custaria, ao que tudo indica, cerca de três quartos da temporada.

Enquanto isso, o tempo começa a apertar para o Barcelona. Inicialmente, quatro semanas seriam reservadas para avaliar se o tratamento conservador surtia efeito, mas já se passaram mais de seis semanas sem que a situação tenha mudado de forma significativa. A frustração, portanto, só aumenta.