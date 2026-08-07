Grande operação de resgate no Camp Nou: Barcelona pretende renovar com trio da equipe

A diretoria do Barcelona caminha para assegurar o futuro de seu time feminino por meio de negociações para renovar os contratos de três de seus pilares fundamentais, cujos vínculos com o clube se encerram no verão de 2027.

A lista de prioridades inclui a armadora Patri Guijarro, a afiada atacante Ewa Pajor, além da destacada lateral Esmee Brugts.

A diretoria catalã também estuda com seriedade a possibilidade de estender o contrato da experiente zagueira Irene Paredes, desde que ela continue apresentando o alto nível a que está acostumada.

Essas movimentações se inserem na estratégia do clube de manter a coesão de seu elenco, especialmente após a estrondosa saída de três de suas principais estrelas durante a última janela de transferências do verão, sendo elas: Alexia Putellas, Mapi León e Ona Batlle.

Apesar dessas perdas, os dirigentes demonstram grande confiança em possuir um dos elencos mais fortes do cenário europeu.

E, diante da inflação desenfreada que o mercado de transferências vive, o Barcelona não descarta realizar negociações excepcionais, como comprovou ao contratar recentemente a estrela brasileira Kerolin Nicoli.

Contudo, a filosofia do clube se apoia em combinar experiência e juventude, por meio do investimento em talentos em ascensão para garantir a cobertura completa de todas as linhas do time.

Já sobre o estado de saúde da estrela do meio-campo Aitana Bonmatí, três vezes vencedora do prêmio Bola de Ouro, o clube se recusa a revelar uma data específica para seu retorno ao gramado, ressaltando que o objetivo maior é que ela chegue ao período decisivo da temporada em condições físicas ideais.

Por outro lado, o Barcelona não fechou as portas para a possibilidade de contratar uma substituta para Ona Batlle no mercado de transferências, apesar de estar tranquilo com a notável evolução apresentada pela jovem promessa Aïcha Camara.