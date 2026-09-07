Uma reportagem revelou, nesta segunda-feira, detalhes do último treino do Real Madrid, antes do confronto com a Inter de Milão, nesta terça-feira, na estreia de ambos na Liga dos Campeões da Europa.

O jornal "AS" afirmou que as coisas caminham bem com Tchouaméni, que segue evoluindo de forma excelente.

Pelo segundo dia consecutivo, ele treinou com a equipe e pareceu normal, confirmando o fim da dor. Agora, o Real Madrid precisa administrar seu retorno com cuidado para evitar qualquer recaída.

Por esse motivo, Tchouaméni é considerado praticamente descartado da escalação titular para a partida de amanhã contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa, mas tem chance de entrar na relação.

E esse é um desenvolvimento positivo, pois suas chances de figurar na relação eram quase nulas ontem.

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Tchouaméni treinou sem ataduras, dando passos cautelosos, e não demonstrou nenhum sinal de preocupação. Tudo pareceu normal. Seu próximo passo é recuperar a forma física.

A sessão de treino de hoje não teve surpresas dignas de nota. Thiago e Endrick também participaram novamente, mostrando indícios promissores, já que têm uma boa chance de se juntarem à equipe, mas não se espera que estejam na escalação titular.

Para a partida contra a Inter de Milão, há quatro jogadores que estarão ausentes com certeza: Asensio, que ainda tem algumas semanas pela frente antes de retornar, conforme o próprio Mourinho anunciou em entrevista coletiva; Militão, que ficará afastado por cerca de um mês; Mendy, que foi recentemente excluído da relação da Liga dos Campeões da Europa e cujo retorno não é esperado antes do Natal, pelo menos; e Rodrygo, cujo retorno também é esperado por volta de janeiro.

Lunin não treinou nesta manhã por causa de uma gripe, e sua presença na relação permanecerá em dúvida até o último momento.