Grande choque em Roma: Gasperini começa a chorar de repente, sai correndo e quebra a porta

Gian Piero Gasperini abandonou repentinamente, em lágrimas, a coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira antes do confronto entre o Atalanta Bergamo e seu clube, a AS Roma.

O italiano assinou contrato com a AS Roma no verão passado, após nove anos de lealdade à Atalanta, com a qual conquistou a Liga Europa.

Com a Roma, ele ocupa atualmente a sexta posição na Série A. No sábado à noite, o clube pode entrar no top 5, já que o Como FC perdeu por 2 a 1 para o Sassuolo na noite de sexta-feira.

Na semana passada, porém, sua posição ficou repentinamente sob pressão. O consultor e ícone do clube, Claudio Ranieri, disse que Gasperini era a quarta opção no verão passado e afirmou que sua posição não é intocável.

Na coletiva de imprensa, o assunto foi as declarações de Ranieri. “Não entendo. Nunca aconteceu nada entre mim e Ranieri. Não esperava por isso. Em todos os meus anos, nunca fui tratado assim.”

Quando o assunto passa para a passagem de Ranieri pelo Atalanta, ele começa a chorar. “Em Roma, tudo o que você faz tem que ser perfeito. Em Bergamo, eu tive sucesso porque o ambiente ao meu redor confiava em mim.”

“A Atalanta era um clube fantástico, onde se trabalhava em conjunto com o treinador. Eu saí porque, no fim das contas, as coisas mudaram um pouco, em parte devido a uma mudança de proprietário e em parte por causa da ‘figura paterna’ com quem eu era muito próximo (Antonio Percassi, red)…”

Após essa última frase, Gasperini levantou-se repentinamente da cadeira e, visivelmente emocionado, deixou a coletiva de imprensa. Segundo o La Gazzetta dello Sport, ele quebrou a maçaneta da porta ao sair da sala.



