Grande choque: destaque da Copa do Mundo é preso; investigação em andamento

O atacante da Costa do Marfim, Elye Wahi, foi preso sob suspeita de manipulação de resultados, segundo informa o The Athletic. O atacante é suspeito de ter recebido um cartão amarelo propositalmente.

O jogador, que disputou três partidas pela seleção da Costa do Marfim, teria recebido um cartão amarelo propositalmente no dia 17 de maio, durante a partida entre seu clube, o OGC Nice, e o FC Metz. No momento, a investigação ainda está em andamento.

Wahi foi preso pela polícia francesa em 29 de maio, duas semanas antes da Copa do Mundo. Naquela noite, ele se tornou o grande herói do Nice ao marcar dois gols contra o Saint-Étienne (4 a 1).

Apesar da investigação em andamento, ele viajou com a seleção da Costa do Marfim para a Copa do Mundo. Na primeira partida contra o Equador (vitória por 1 a 0), ele foi um dos destaques de seu país. No primeiro tempo, ele acertou a trave.

Segundo várias fontes, a federação francesa de futebol recebeu diversas denúncias sobre padrões suspeitos de apostas em torno da partida da Ligue 1 entre Nice e Metz, nas quais havia apostas em um cartão amarelo para Wahi.

A FIFA foi questionada pelo The Athletic sobre a situação envolvendo Wahi, mas não se pronunciou. A Costa do Marfim ainda enfrentará a Alemanha e Curaçao na fase de grupos desta Copa do Mundo.