O inglês Jamie Carragher, ex-astro do Liverpool, corre o risco de ter sua falência decretada por causa de uma conta de impostos não paga.

A Receita e Alfândega britânica apresentou uma petição ao Tribunal Superior de Londres ontem, quarta-feira, segundo o jornal inglês "Daily Mail".

Um porta-voz da Receita e Alfândega britânica declarou ao "Daily Mail Sport": "Adotamos uma abordagem de apoio no trato com clientes que têm dívidas tributárias, e fazemos o nosso máximo para ajudar aqueles que lidam conosco a quitar suas dívidas, como oferecer planos de parcelamento. Só recorremos ao pedido de falência como último recurso".

Carragher atua atualmente como analista esportivo regular da Premier League no canal Sky Sports e da Liga dos Campeões da Europa na rede americana CBS Sports, além de ser convidado frequente do podcast Stick to Football, comandado pela empresa de mídia The Overlap, ligada a Gary Neville.

Carragher jogou pelo Liverpool durante toda a sua carreira, na qual disputou 737 partidas e marcou apenas quatro gols.

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