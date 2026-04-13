Grande agitação nos bastidores: Hélène Hendriks está furiosa e vai confrontar o diretor da emissora

Surgiu uma agitação em torno do programa “De Oranjezondag”, o talk show normalmente apresentado por Hélène Hendriks. No domingo, a apresentadora foi preterida pela direção da emissora SBS6 e substituída por Thomas van Groningen. Segundo Johan Derksen, essa escolha não caiu bem para Hendriks.

No podcast “Groeten uit Grolloo”, Derksen revela que Hendriks foi inesperadamente preterida em seu próprio programa. “Hélène foi descoberta pela Talpa como a mulher ideal do showbiz para esses grandes programas, não é? E agora ela está apresentando um programa tão grande, que é gravado em partes. Ela deveria gravar uma parte no domingo à noite, mas isso não aconteceu”, explica ele.

“Então ela ligou para o gerente da emissora dizendo que poderia simplesmente apresentar o ‘De Oranjezondag’. E o gerente respondeu: ‘Não, isso já é feito pelo Thomas van Groningen.’

Essa decisão foi totalmente mal recebida por Hendriks, segundo Derksen. “Hélène ficou realmente um pouco irritada com isso, porque ela disse: ‘É o meu programa.’”, conta ele. Segundo ele, ela não conseguia entender por que justamente Van Groningen foi escolhido.

Derksen ressalta que Hendriks deveria ter se posicionado com mais firmeza dentro da emissora. “Ela não é firme o suficiente para dizer a um cara desses: ‘Ei, espere aí, esse é o meu programa’.”

O analista diz até que deu um conselho urgente a ela. “Eu disse a ela: você precisa ligar para o De Mol e dizer que não aceita isso.” No entanto, essa ligação não aconteceu, para frustração de Derksen.

Segundo ele, o problema é mais amplo e está dentro da organização da emissora. “Acima de De Mol há um monte de chefões, e eles também têm seu próprio egô e às vezes querem tomar decisões.”

Além disso, Derksen critica a escolha de Van Groningen como substituto. “O público em casa quer a Hélène e não o Van Groningen, porque ele não combina com esse programa.” Ele acha que Hendriks se encaixa muito melhor no tom e na atmosfera do De Oranjezondag.

Por fim, Derksen também não poupa o próprio Van Groningen. “Thomas está começando a acreditar um pouco demais em si mesmo, virou um brincalhão e fala sem parar. Suas perguntas costumam ser mais longas do que a resposta do convidado.” Segundo ele, o apresentador precisa tomar cuidado para não exagerar agora que está aparecendo cada vez mais na emissora.