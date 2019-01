Governador do Rio de Janeiro entrega candidatura do Maracanã para final da Libertadores 2020

Wilson Witzel aproveitou o sorteio da Copa América para entregar documento à Conmebol

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, aproveitou o sorteio da Copa América 2019, realizado centro cultural Cidade das Artes (RJ), na noite desta quinta-feira (24), para entregar à Conmebol a candidatura do Maracanã para sediar a final da Copa Libertadores de 2020.

"Durante o evento de sorteio da Copa América, levei documento para sediar a final da Taça Libertadores 2020, quando o Maracanã vai comemorar 70 anos", escreveu o político em sua conta no Twitter.

Mais artigos abaixo

Durante o evento de sorteio da Copa América, levei documento para sediar a final da Taça Libertadores 2020, quando o Maracanã vai comemorar 70 anos. pic.twitter.com/gh1NeAAFsv — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) 24 de janeiro de 2019

Já em conversa com a imprensa durante o evento, Witzel reforçou a ideia. "Estou trazendo o requerimento, junto com nosso Secretário de Turismo, Otávio Leite, para recebermos a final da Libertadores em 2020, quando o Maracanã irá comemorar 70 anos. Nosso esforço será consagrado com a vinda dessa decisão para cá", disse o governador.

"A Copa América é ótima, assim como a final da Libertadores. São eventos assim que trazem turismo, riqueza e oportunidades", finalizou.

Conforme apurado pela Goal Brasil, o Maracanã foi estudado como sede da decisão da Libertadores de 2019. No entanto, a finalíssima da competição será disputada em Santiago.