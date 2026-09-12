O estádio Príncipe Mohammed bin Fahd recebe um duelo aguardado entre Al-Khaleej e Al-Nassr, válido pela sétima rodada da Liga Roshan Saudita.

O Al-Nassr entra em campo em meio a desfalques importantes, depois que o australiano Ange Postecoglou, técnico da equipe, tirou o trio francês Kingsley Coman, Ayman Yahya e Abdulrahman Ghareeb da lista para o confronto contra o Al-Khaleej, marcado para sábado, segundo informou o jornal saudita "Arriyadiyah".

O relatório esclareceu que Kingsley Coman sofre de dores na musculatura posterior da coxa, o que levou Postecoglou a excluí-lo de seus planos para o confronto contra o Al-Khaleej, diante da preocupação da comissão técnica em não arriscar o jogador e evitar o agravamento da lesão.









Espera-se que o ponta francês seja submetido a exames médicos adicionais após a partida contra o Al-Khaleej, a fim de determinar sua capacidade de retornar à lista do Al-Nassr no próximo confronto, diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

O Al-Nassr visita o Al-Ain na próxima terça-feira, no estádio Hazza bin Zayed, pelas competições continentais, e a comissão técnica espera recuperar Coman rapidamente caso os exames médicos comprovem que ele está apto para atuar.

A ausência não se limitará a Coman, já que o Al-Nassr também perdeu os serviços de Ayman Yahya, que sofre de uma lesão no músculo adutor, ficando confirmada sua ausência dos confrontos contra Al-Khaleej e Al-Ain.

Abdulrahman Ghareeb também desfalca a partida após queixar-se de uma lesão no metatarso, obrigando Postecoglou a lidar com uma lista reduzida durante o confronto contra o Al-Khaleej, sobretudo diante da importância da partida para a equipe, que busca manter a pressão sobre os times da ponta.

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Esses desfalques chegam em um momento no qual o Al-Nassr busca manter seu forte início na temporada atual, depois de a equipe somar 15 pontos nas seis primeiras rodadas, com cinco vitórias e uma única derrota, que foi diante do Al-Ittihad pelo placar de 2 a 1.

O Al-Nassr ocupa a quarta colocação na tabela da Liga Roshan Saudita, com 15 pontos. Do outro lado, o Al-Khaleej vive um início difícil na disputa da nova temporada, depois de a equipe somar apenas 4 pontos, o que o colocou na décima terceira posição.







