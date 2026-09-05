O Real Madrid recebeu um novo golpe antes do aguardado confronto contra a Inter de Milão, na próxima terça-feira, na estreia de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, depois que Marc Cucurella sofreu cãibras musculares que o obrigaram a deixar o gramado da partida contra o Real Betis nos últimos minutos, jogo que marcou a primeira derrota da equipe nesta temporada.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a lesão não parece grave neste momento, mas as chances de Cucurella de estar apto para o confronto contra a Inter de Milão parecem reduzidas, especialmente porque o Real Madrid só retornará aos treinos no próximo domingo, o que coloca o lateral espanhol na lista de possíveis ausências do duelo.

Cucurella havia começado a partida como titular, diante de seu surgimento como opção à frente de Álvaro Carreras nas contas da escalação, antes de ser obrigado a deixar o campo por causa das dores musculares provocadas pela cãibra.

A lesão de Cucurella chega em um momento difícil para o Real Madrid, que já sofre com uma lista crescente de ausências, incluindo Tchouaméni, Militão, Rodrygo, Mendy e Endrick, por lesão, além de Güler, Bernardo Silva e Camavinga, por suspensão.

A comissão técnica do Real Madrid aguarda a situação definitiva de Cucurella durante os próximos dias, diante da importância do confronto contra a Inter de Milão, que ganhou ainda mais relevância após a derrota da equipe para o Real Betis, tornando o início da Liga dos Campeões um teste antecipado para a capacidade do time de superar suas crises.