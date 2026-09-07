A Inter sofreu um duro golpe antes de sua aguardada partida contra o Real Madrid na estreia de sua caminhada pela Liga dos Campeões da Europa, amanhã, após a confirmação do desfalque de seu craque para o confronto marcado para o estádio Santiago Bernabéu.

Segundo a rede "Sky Sport Itália", a lesão do lateral-esquerdo Federico Dimarco não causa preocupação, já que o jogador participou de parte dos treinos coletivos e seu estado de saúde é bom. No entanto, as comissões técnica e médica decidiram não levá-lo a Madri e conceder-lhe tempo suficiente para uma recuperação completa, evitando qualquer risco.

De qualquer forma, seria difícil que Dimarco começasse a partida contra o Real Madrid desde o primeiro minuto, e por isso a Inter preferiu mantê-lo em Appiano para recuperar sua condição da melhor forma, com a expectativa de que seja candidato a voltar a atuar pela equipe a partir do próximo jogo do Campeonato Italiano.

Desfalque significativo diante do Real Madrid

A ausência de Dimarco representa uma grande perda para o técnico Cristian Chivu, dado o papel central que o jogador passou a desempenhar na Inter, especialmente após a temporada excepcional que fez no cenário nacional.

Dimarco foi premiado como melhor jogador do Campeonato Italiano na temporada 2025-2026, depois de apresentar grandes atuações que contribuíram de forma decisiva para conduzir a Inter à conquista do título do Calcio.

O lateral italiano não se limitou às suas funções defensivas, mas foi uma das armas ofensivas mais destacadas da Inter, após marcar 7 gols e dar 18 assistências ao longo da temporada.

Marca histórica de Dimarco

Dimarco alcançou uma marca histórica ao se tornar o jogador com mais assistências em uma única temporada na história do Campeonato Italiano, com um total de 18 assistências, confirmando sua posição como um dos elementos mais importantes da Inter e um dos jogadores mais influentes no sistema da equipe.

Sua ausência no confronto contra o Real Madrid chega em um momento difícil para a Inter, que inicia sua caminhada europeia diante de um dos principais candidatos a disputar o título, comandado por seu ex-treinador José Mourinho.

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