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Hussein Hamdy

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Golpe duro: Al-Ittihad anuncia lesão de sua estrela com ruptura do ligamento cruzado

Al-Ittihad
R. Fernandes
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Portugal

Início frustrante

O clube Al-Ittihad anunciou, neste domingo, a lesão de um de seus principais jogadores, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado.

O Al-Ittihad afirmou, em comunicado em sua conta oficial na rede "X": "Os exames médicos aos quais o jogador do time principal de futebol Roger Fernández foi submetido, no Centro Médico Internacional, após a lesão que sofreu durante a sessão de treino de ontem, revelaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo".

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O comunicado acrescentou: "A equipe médica do clube trabalha atualmente para concluir os preparativos necessários para a realização da cirurgia do jogador nos próximos dias, como etapa preliminar ao início de seu programa de tratamento e reabilitação, conforme o plano médico elaborado para seu retorno aos gramados".

Com isso, Roger Fernández ficará ausente durante a maior parte da nova temporada com o Al-Ittihad.

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O Al-Ittihad havia contratado Roger Fernández no último verão, vindo do Sporting de Braga por 32 milhões de euros, como valor básico, além de 2,5 milhões de euros em bônus vinculados a conquistas coletivas e títulos.

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