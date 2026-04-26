O clássico entre Huesca e Real Zaragoza, na segunda divisão da Espanha, saiu completamente do controle. O goleiro Esteban Andrada, do Zaragoza, recebeu um cartão vermelho nos acréscimos, avançou contra um adversário e lhe deu um soco em cheio no rosto. A mídia espanhola acredita que a suspensão pode chegar a dez partidas.

O clássico de Aragão já era mais acirrado do que o normal, o que tem tudo a ver com a posição na tabela. Tanto o Huesca quanto o Zaragoza estão abaixo da zona de rebaixamento, mas uma vitória poderia mudar completamente o panorama.

O Huesca abriu o placar no meio do segundo tempo com um pênalti convertido por Óscar Sielva. No final do tempo de acréscimo, o placar ainda não havia mudado. Enquanto isso, Andrada havia entrado em confronto com o jogador do Huesca, Jorge Pulido.

Andrada se deixou provocar por Pulido durante uma das confusões, sendo empurrado ao chão. O árbitro decidiu então mostrar a Andrada seu segundo cartão amarelo da partida.

Pulido já estava de pé naquele momento e a mídia espanhola especula que ele deve ter gritado algo para Andrada, pois o goleiro reagiu como se tivesse sido picado por uma vespa.

Andrada correu a toda velocidade em direção a Pulido e deu um soco bem no rosto do jogador do Huesca. Começou uma briga e o árbitro acabou mostrando mais dois cartões vermelhos.

Um cartão vermelho foi para o jogador do Zaragoza, Dani Tasende, que deu uma entrada por trás em um jogador do Huesca. Dani Jiménez, do Huesca, também recebeu cartão vermelho por ter dado um soco na cabeça de Andrada.

O MARCA descreve o episódio como “um momento lamentável para o futebol espanhol” e “uma página negra na história dos clássicos aragoneses”.

O Huesca venceu a partida por 1 a 0 e está agora a dois pontos da zona de segurança. O Zaragoza está novamente um ponto atrás do Huesca. Ambas as equipes têm ainda cinco partidas pela frente. Veja aqui um resumo do confronto no YouTube.