Goleiro Gomes se emociona em provável despedida na Inglaterra

O goleiro Gomes chamou a atenção pela emoção na celebração dos jogadores pela vitória por 2 a 1 do sobre o em partida das quartas de final da tradicional neste sábado (16), na .

O brasileiro era um dos mais emotivos em campo: "Foi sensacional, não poderia pedir por mais. Foi incrível, foi emocionante", disse após a classificação. "Foram cinco anos ótimos aqui. Tenho 99% de certeza que vou me aposentar ao fim da temporada, mas ainda não decidi. Isso era o que planejava para mim dois ou três anos atrás. Tenho 38 anos, então acho que vou terminar minha carreira aqui".

O goleiro teve o nome cantado pela torcida do Watford durante a comemoração.

"It's been a pleasure!"



"We go again yeah?! We go again!"



"This is your moment, go!"



A brilliant moment between two Watford legends, @hdgomes and @T_Deeney 🐝👏 pic.twitter.com/mJnGHylJQo