Goleiro do Uruguai sofre frango histórico no pré-Olímpico

Arruabarrena, ao mesmo tempo, falhou e ainda colocou a bola contra o próprio gol

O jogo entre e , pelo pré-Olímpico, já entrou para história por causa de um lance inusitado.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O goleiro do Brasil, Ivan, já havia falhado quando os Celestes fizeram 1 a 0... mas, ainda no primeiro tempo, Arruabarrena foi protagonista de um frango que vai ficar na memória.

Mais times

A bola escorregava por entre suas pernas quando, meio que desesperado, o arqueiro deu um tapa que fez a bola entrar... dentro do próprio gol.

Pedrinho cabeceia e Arruabarrena toma um FRANGAAAAAAAAÇO HISTÓRICO! Brasil 1x1 Uruguai pic.twitter.com/KThBHZb8zk — Goleada Info (@goleada__info) February 6, 2020

O lance repercutiu nas redes sociais e houve quem dissesse, sem medo: o maior frango que eu já vi em toda minha vida.

parece que tá tendo show de frangos nesse jogo do pré olímpico do brasil x uruguai né — vanessa💡 (@grewiofcb) February 7, 2020

o frango que o goleiro do Uruguai tomou, misericórdia — Helen (@helenlsfc) February 7, 2020

2 frangaços irmão!

1 frango do goleiro brasileiro, Ivan. Outro do goleiro do Uruguai. O frango mais frango da história do futebol, eu pelo menos nunca vi igual. Kkkk

1x1 — arlon viana (@arlonv) February 6, 2020

Goleiro do Uruguai acaba de tomar o frango mais feio e inacreditável da história do futebol numa cabeçada do Pedrinho — Mbappedrinho Sales (@salestiaguinho) February 6, 2020

Esse frango do goleiro do Uruguai é um dos piores que já vi — Lucas Barbosa (@isthislucas) February 7, 2020