Ronwen Williams, goleiro do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, descreveu o confronto contra o Al Ahli, marcado para a noite de sábado pela disputa da partida entre África, Ásia e Oceania na Copa Intercontinental de Clubes, como difícil, ressaltando a necessidade de concentração e de evitar erros diante da equipe saudita.

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O goleiro internacional sul-africano afirmou, em declarações ao site oficial da Federação Internacional de Futebol (Fifa): "É maravilhoso enfrentar um time como o Al Ahli, campeão da Ásia por dois anos consecutivos, e por isso nossa missão diante dele será extremamente difícil. Precisamos nos concentrar e não cometer erros".

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Williams acrescentou: "A partida é difícil diante do bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões da Ásia de Elite. O Al Ahli tem um grupo de jogadores de destaque que participaram da última Copa do Mundo com as seleções de seus países, como o brasileiro Rôger Ibañez, o turco Merih Demiral, o inglês Ivan Toney e o senegalês Édouard Mendy".

O goleiro do Sundowns abordou o confronto com seu compatriota senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al Ahli, expressando sua admiração pela trajetória que seu colega apresentou no continente africano ao longo dos últimos anos.

Williams disse sobre Mendy: "Admiro a trajetória maravilhosa que Mendy apresentou, e o acompanhei atentamente durante toda a sua carreira, mas nunca tive a oportunidade de jogar contra ele, embora o conheça bem, depois de ter acompanhado sua trajetória e de tê-lo visto conquistar diversos títulos com a seleção do Senegal".

As declarações de Williams vêm antes do aguardado confronto que reúne Sundowns e Al Ahli, em uma partida de grande importância para as duas equipes, já que cada lado busca garantir a vaga de classificação e dar continuidade à sua caminhada na Copa Intercontinental de Clubes, em meio a grande expectativa por esse confronto africano de caráter mundial.