Goleiro do PSV, Kovár grita estas duas palavras claras após falha contra o Sparta

Matej Kovár viveu um momento especialmente doloroso na noite de domingo, durante a partida em casa do PSV contra o Sparta Rotterdam. O goleiro falhou de forma gritante no gol de abertura de Milan Zonneveld e depois deixou sua frustração bem clara.

O Sparta saiu na frente de forma surpreendente após 15 minutos de jogo no Philips Stadion. Depois de um lançamento longo de Bas Kuipers, Zonneveld escapou da defesa de Eindhoven, e Kovar saiu do gol para neutralizar o perigo.

Mas tudo deu completamente errado para o goleiro do PSV. Kovar parecia ter o lance sob controle para afastar a bola com facilidade, mas furou completamente, e Zonneveld ficou com o caminho livre para empurrar o 0 a 1 para o gol vazio.

Nas imagens da ESPN, é possível ver claramente como Kovar reage ao seu enorme erro. O goleiro tcheco grita claramente as palavras: “Puta madre.”

Para o PSV, a falha significou um início dramático no duelo com o Sparta. A equipe do técnico Peter Bosz já havia criado uma chance com Guus Til antes disso, mas foram justamente os visitantes que marcaram em sua primeira grande oportunidade.

No fim das contas, Kovar não precisou conviver com a desvantagem por muito tempo. Aos 23 minutos, Sven Mijnans empatou o placar e, com isso, o PSV reparou o dano do gol sofrido logo no início.

Bosz começou contra o Sparta com, entre outros, Ivan Perisic, Ricardo Pepi e Ruben van Bommel no banco. No ataque, Esmir Bajraktarevic, Til e Amir Bouhamdi receberam a preferência.







