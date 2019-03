Goleiro Ospina desmaia durante partida e é levado ao hospital

Jogador do Napoli se chocou com o atacante Ignacio Pussetto durante partida contra a Udinese

O goleiro colombiano David Ospina, do , foi levado a um hospital após desmaiar durante a partida contra a neste domingo (17) pelo Campeonato Italiano.

Ele se chocou com o atacante Ignacio Pussetto aos 7 minutos do primeiro tempo. Ele chegou a permanecer em campo com a cabeça enfaixada, mas apagou pouco depois.

Após a queda, uma equipe médica imediatamente colocou o ex-goleiro do em uma maca e o levou para a ambulância do estádio Sao Paolo, em Nápoles.

O goleiro acordou pouco depois, ainda na maca, e está sendo monitorado por uma equipe médica no hospital.