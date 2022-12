Goleiro da Holanda se imagina pegando pênalti de Messi na Copa do Mundo

O goleiro da Holanda, Andries Noppert, enfrentará a Argentina de Messi e está confiante se o jogo for para os pênaltis

O técnico holandês, Louis van Gaal, surpreendeu os torcedores ao fazer de Andries Noppert seu goleiro titular na Copa do Mundo. Porém, o goleiro do Heerenveen, de 2,03 m, tem desempenhado um papel fundamental na caminhada do time até as quartas de final.

A Argentina, duas vezes campeã, é o próximo adversário, mas Noppert, que só fez sua estreia na Holanda já na Copa do Mundo contra o Senegal, não se preocupa com a perspectiva de enfrentar um atacante considerado por muitos como o maior de todos os tempos jogos.

Questionado sobre a possibilidade de uma disputa de pênaltis contra Messi, Noppert disse: "Estou sempre pronto para isso, e ele também pode errar, vimos isso no início deste torneio, então ele é o mesmo que nós - um humano. Com certeza ele é bom, mas com certeza eu posso pegar os pênaltis."

Getty

Messi está em seu melhor momento na Copa do Mundo, marcando três gols até agora pelo time de Lionel Scaloni. Ele marcou um gol de pênalti na derrota da Argentina para a Arábia Saudita, mas também errou uma cobrança contra a Polônia na fase de grupos. O jogo de sábado só irá para os pênaltis se a disputa estiver empatada após o tempo normal e a prorrogação.

A Holanda, por sua vez, perdeu apenas um de seus nove encontros com a Argentina em todas as competições, com quatro vitórias e quatro empates, com essa derrota ocorrendo na final da Copa do Mundo de 1978. No entanto, o mais recente desses quatro empates resultou em uma derrota nos pênaltis no último confronto entre as seleções na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

A Holanda enfrenta a Argentina nesta sexta-feira (9), às 16h (de Brasília). O vencedor da partida encara a Croácia ou Brasil nas semifinais da Copa do Mundo 2022.