Gol anulado do Dortmund vira assédio a Sancho: 'no United compramos os juízes'

Após gol anulado do Borussia na Champions, parte da torcida dos Red Devils aproveitou a oportunidade para tentar 'atrair' o jovem a Old Trafford

Será que a torcida do Manchester United gostaria de ver Jadon Sancho jogando com a camisa dos Red Devils? Após gol anulado de Jude Bellingham por suposta solada em Éderson no duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, nas quartas de final da Liga dos Campeões, o jovem, fora por lesão, foi ao Twitter para reclamar da arbitragem... e viu parte da torcida do gigante inglês tentar atraí-lo com argumentos no mínimo inusitados.

Não é de agora que alguns críticos gostam de apontar um suposto favorecimento da arbitragem inglesa ao clube, especialmente em Old Trafford. Não por menos, o meia Bruno Fernandes acabou recebendo a fama, ao menos de torcidas rivais, de ser protegido pelos juízes e só marcar gols de pênalti. Mas a torcida do United resolveu aproveitar essa fama para convencer o meia do Borussia a vestir a camisa do clube.

Logo após Jadon Sancho ter enviado um tweet afirmando que "o juiz deveria ser checado", uma ironia ao VAR, certos torcedores já apontaram que "se o time envolvido fosse o Manchester United, o gol seria validado." E as piadas continuaram.

É bem comum torcedores de certos times irem aos perfis de grandes jogadores pedir para que eles acertem com seus times do coração, algumas vezes até na brincaidera. Mas dessa vez até mesmo os torcedores rivais concordaram com a argumentação dos fãs dos Red Devils.

"Venha para o United, nós compramos os juízes", comentou uma das respostas mais curtidas ao tweet de Sancho, que já recebeu mais de 60 mil likes desde sua publicação. Outro torcedor respondeu: "se você quer receber decisões favoráveis da arbitragem, venha para Old Trafford."

Come to United bro we pay the refs — brandon 🥷🏾🇬🇷 (@chisida106) April 6, 2021

Come united we get all the decisions pic.twitter.com/D4N6SpcDUx — ' (@UtdAmin03) April 6, 2021

Sonho antigo da diretoria do Manchester United - e principal pedido de Ole Gunnar Solksjaer -, Jadon Sancho ficou muito próximo de acertar com o time inglês no início dessa temporada, após longa novela, mas decidiu ficar mais uma temporada no Borussia Dortmund. Agora, seu futuro deve novamente ser alvo de especulações conforme nos aproximamos da reta final da temporada europeia.

Os Red Devils - com a arbitragem ao seu lado ou não - voltam aos gramados nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), diante do Granada, pelas quartas de final da Liga Europa.