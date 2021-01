Liverpool e Manchester United brigam pelo topo... e pela narrativa dos pênaltis

Duelo pode definir a liderança da Premier League, enquanto técnicos "brigam" e fazem pressão antes da bola rolar neste domingo (17)

Antes mesmo de se encontrar às véspera do clássico que vale a liderança da Premier League, Jurgen Klopp, técnico do , vem criticando o alto número de pênaltis que tem sido apitados a favor do , e indicando que os Red Devils, ao contrário do Liverpool, eram favorecidos pelo VAR. Até o momento, são seis penalidades marcadas (cinco marcados) em 17 jogos disputados na competição inglesa.

Questionado sobre a afirmação do alemão, Ole Gunnar Solskjaer, técnico do United, foi direto: "não perco tempo com isso".

"Não conto quantos pênaltis eles têm, então se eles querem ficar preocupados com isso, que fique. Então, talvez seja uma forma de influenciar os árbitros. Quando nossos jogadores sofrem falta na área, então é um pênalti", rebateu o treinador norueguês.

Já Bruno Fernandes, com 11 gols marcados em 17 jogos disputados até o momento, foi mais firme e destacou que "não dá a mínima" para os comentários do técnico rival.

"As pessoas podem falar e dizer o que quiserem, disse ele. Mas, para mim e para a equipe, o ponto principal é continuar fazendo as coisas certas e quando for pênalti, marcar. Eu não ouço, eu não me importo, honestamente. Você sempre vê o que as pessoas dizem, mas eu realmente não me importo. Não estou focado no que eles estão dizendo.", apontou.

“Joguei em e quando se joga com o , o e o estão sempre falando sobre esse tipo de coisas - ora para pressionar o árbitro, ora só para fazer barulho na imprensa. Mas, para mim, o ponto principal é quando temos um pênalti, se vou levar a bola para a marca do pênalti, tenho que fazer o meu trabalho.", completou.

Desta forma, Jürgen Klopp começou a 'aquecer' o encontro entre as duas equipes que pode definir a liderança da Premier League. O United, que tem um jogo a menos, está empatado em pontos com o Liverpool e, caso empate ou ganhe o jogo que está pendente, pode ser o novo líder. Ou pelo menos até o confronto decisivo entre as equipes.