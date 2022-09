Goiás x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Goiás e Fortaleza se enfrentam neste sábado (1), às 19h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Embalado com a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, o Fortaleza, com 34 pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Robson, que cumpriu suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Goiás, sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), soma 37 pontos e aparece no meio da tabela.

Danilo Barcelos, Felipe Bastos, suspensos, vão desfalcar a equipe de Jair Ventura, mas Pedro Raul e Sávio, que cumpriram suspensão na derrota para o Botafogo por 1 a 0, retornam.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, são sete vitórias do Goiás, contra três do Fortaleza, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão 2022, as equipes empataram em 1 a 1.