Timão trabalhou nos bastidores para que jogo fosse suspenso; decisão cabe recurso

O STJD suspendeu a partida entre Goiás e Corinthians, marcada para este sábado (15), em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, depois da divergência entre os clubes sobre torcida única. O Esmeraldino, vale ressaltar, decidiu seguir recomendação do Ministério Público de ter apenas torcedores do mandante no estádio.

A decisão, tomada pelo presidente do do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, cabe recurso e veio após o Goiás atender a recomendação do Ministério Público do Estado, que determinou que a partida fosse disputada com torcida única. A medida foi tomada por conta do histórico de violência entre as duas torcidas.

O Corinthians decidiu recorrer da decisão e conseguiu uma liminar, inclusive ingressos para a torcida do Timão foram colocados à venda. No entanto, a liminar foi derrubada neste sábado. A partir disso, o clube começou a trabalhar nos bastidores para viabilizar a possibilidade do jogo ser suspenso.

Na tarde desta sábado, o STJD soltou um comunicado informando a suspensão da partida.

"A decisão foi tomada após a Justiça Comum de Goiás determinar torcida única na partida deste sábado, dia 15 de outubro. Em despacho, Otávio Noronha destacou que a suspensão visa garantir a ordem desportiva e o equilíbrio da competição.

Em duas petições ingressadas no STJD do Futebol, sendo a primeira do Goiás e a segunda do Corinthians, ambas dão conta que o Tribunal de Justiça de Goiás proferiu decisão em sede de agravo de instrumento tirado de Ação Civil Pública em que em sede de participação dos efeitos da tutela recursal, determinou-se que o jogo entre Goiás e Corinthians, válido pela 32ª rodada da Série A, seja realizado com torcida única, vedado o ingresso de torcedores da equipe visitante.

O Goiás, juntamente com a CBF, ocupa o polo passivo da relação processual e, por esse motivo, não pode cumprir as decisões determinadas pelo STJD do Futebol.

O Corinthians de sua vez, acena com a competência atribuída à Justiça pela Constituição da República, rogando que se reafirme a decisão concedia em liminar para liberação da carga de ingressos para a torcida visitante e pede que se instaure procedimento para apuração de infração ao artigo 231 do CBJD; e, sucessivamente, que se suspenda a realização da partida", diz um trecho do comunicado do STJD.

Em uma postagem no Twitter, o presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, disse: "Sem a FIEL o Corinthians não Joga! Lamentável um jogo adiado, mas seria inadmissível ter jogo nesse cenário. A Fiel tem direito de estar em QUALQUER estádio que o Corinthians jogue! Agradecemos ao STJD a suspensão da partida em Goiás até que tudo se resolva. Vai Corinthians!"

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as torcidas de Corinthians e Goiás protagonizaram um confronto generalizado na Marginal Tietê e várias pessoas ficaram feridas.