Goiás x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Goiás e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h45 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na Globo (para Rio de Janeiro, Goiás, Piauí e Espírito Santo), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view.

Vindo de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o Botafogo aparece no meio da tabela com 34 pontos.

Para o confronto, o técnico Luís Castro terá o retorno de Rafael, recuperado de fratura na face, enquanto Jacob Montes foi relacionado pela primeira vez e pode começar no banco de reservas.

Do outro lado, o Goiás, vindo de dois empates consecutivos, soma 37 pontos e não perde há seis jogos. A última derrota foi para o Palmeiras no início de agosto.

Sem Sávio e Pedro Raul suspensos, o técnico Jair Ventura pode optar pela entrada de Nicolas no ataque, enquanto Danilo Barcelos e Hugo brigam por uma vaga na lateral.

Em 45 jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra 23 vitórias, contra 13 do Botafogo, além de nove empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o Esmeraldino venceu por 2 a 1.

Escalações:

Escalação do provável BOTAFOGO: Lucas Perri; Rafael (Saravia), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Piazon (Gustavo Sauer); Junior Santos e Jeffinho; Tiquinho Soares.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Danilo Barcelos (Hugo); Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Renato Júnior, Nicolas e Dadá Belmonte.

Desfalques

Goiás

Sávio e Pedro Raúl, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Botafogo

Lucas Fernandes e Danielo Barbosa, desfalcam o Alvinegro.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Hailé Pinheiro – Goiânia, GO

• Arbitragem: LUIZ FLÁVIO DE OLIVEIRA (árbitro), MARCELO CARVALHO e MIGUEL CATANEO (assistentes), EDUARDO TOMAZ (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)