Goiás x Universitario ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), pela quarta rodada do grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo G, Goiás e Universitario se enfrentam na noite desta terça-feira (23), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de empatar com o Bahia por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Goiás volta a atenção para a disputa da Copa Sul-Americana. O jogo é confronto direto pela primeira posição do Grupo G. Enquanto o Esmeraldino aparece na vice-liderança, com cinco pontos (dois empates e uma vitória), o Universitario é o líder com sete (duas vitórias e um empate).

"É um compromisso muito difícil, o Universitario nos deu um trabalho enorme, deixamos escapar a vitória no fim. Agora é na nossa casa, tenho certeza que o torcedor vai nos apoiar para a gente conseguir se classificar para a próxima fase da Sul-Americana", afirmou Emerson Ávila.

Na segunda rodada do torneio, as equipes empataram no Peru por 2 a 2. Vale lembrar que apenas o líder do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo colocado disputará a segunda fase contra uma das equipes que terminou a fase de grupos da Libertadores em terceiro lugar.

Prováveis escalações

Goiás: Marcelo Rangel; Maguinho, Bruno Santos, Lucas Halter e Bruno Melo; Hugo, Zé Ricardo, Willian Oliveira e Julián Palacios; Matheus Peixoto e Alesson. Técnico: Emerson Ávila.

Universitario: José Carvallo; Matías Di Benedetto, José Bolívar, Marco Saravia e Piero Guzmán; Horacio Calcaterra, Alfonso Barco, Martín Guedes e Andy Polo; Emanuel Herrera e Alex Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Universitario

Sem desfalques confirmados.

Quando é?