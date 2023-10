Goiás x São Paulo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na zona de rebaixamento, com 27 pontos, o Goiás volta a campo pressionado pela vitória. Nos últimos sete jogos, foram cinco empates e duas derrotas. Sem Lucas Halter, lesionado, Sidimar é o provável substituto.

Do outro lado, o São Paulo, no meio da tabela, com 35 pontos, vem de empate sem gols com o Vasco. Como conquistou a Copa do Brasil, a equipe já está garantida para a disputa da Copa Libertadores de 2024.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 26 vitórias, contra 13 do Goiás, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Apodi, Willian Oliveira, Sidimar e Hugo; Raphael Guzzo, Luis Oyama e Guilherme Marques; Anderson Oliveira (Alesson), Julián Palacions e João Magno (Matheus Babi). Técnico: Armando Evangelista.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Goiás

Lucas Halter, com lesão muscular, está fora.

São Paulo

Arboleda, Galoppo, Igor Vinícius e Marcos Paulo, seguem no DM, enquanto Patryck e Moreira estão com a seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos.

Quando é?