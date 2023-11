Goiás x Santos: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra rebaixamento, Goiás e Santos enfrentam na noite desta quinta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na zona de rebaixamento, com 35 pontos, o Goiás vem de vitória contra o Coritiba por 1 a 0 após quatro jogos sem vencer (dois empates e duas derrotas).

"Temos um jogo bastante importante contra eles. Temos que entrar com a mesma atitude e os mesmos níveis de concentração que tivemos nesse jogo (contra o Coritiba)", afirmou Guzzo.

Do outro lado, o Santos, com 38 pontos, está a um ponto do Cruzeiro, equipe que abre o Z-4. Nos últimos quatro jogos disputados, foram dois empates e duas derrotas. Sem Soteldo, com edema no músculo adutor da coxa esquerda, o técnico Marcelo Fernandes poderá optar pela entrada de Mendoza.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Santos soma 20 vitórias, contra 18 do Goiás, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Peixe venceu por 4 a 3.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo (Sander); Willian Oliveira, Morelli, Guilherme Marques; Allano (Anderson Oliveira), Matheus Babi e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

Santos: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias, Dodô; Tomás Rincón, Rodrigo Fernández (Kevyson), Jean Lucas, Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Santos

Soteldo, Alison, Sandry, Felipe Jonatan, Luan Dias e Bruno Mezenga, estão no departamento médico, enquanto Dodi, suspenso, são desfalques.

Quando é?