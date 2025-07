Goiás x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Duelo movimenta a parte de cima da tabela da Segundona nesta terça-feira (29)

Goiás e Remo se enfrentam nesta terça-feira (29), às 21h35 (horário de Brasília), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio Hailé Pinheiro, o Serrinha, em Goiânia, com transmissão ao vivo da RedeTV!, em rede aberta, da ESPN, na TV fechada, do canal Desimpedidos, no YouTube, e da plataforma de streaming Disney+, alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação diária).

Líder da segunda divisão nacional, o Esmeraldino volta a campo após a derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, na última quarta-feira (23). Com 36 pontos em 18 jogos, o time já está garantido na ponta da tabela independentemente do resultado, mas uma vitória pode ampliar a vantagem para quatro pontos sobre o Coritiba, vice-líder com 35.

O Leão ocupa a quinta colocação e está a apenas um ponto do G4, com 29 conquistados até aqui. O clube paraense é o menos derrotado da competição, ao lado do Novorizontino, com apenas três reveses. No entanto, como visitante, venceu apenas uma partida, e ainda assim, defende uma sequência invicta de cinco jogos. Na rodada anterior, venceu o Avaí em casa por 2 a 1, de virada.

Mais artigos abaixo

As equipes se enfrentaram pela última vez na Série B de 2021, edição em que o Goiás foi vice-campeão e o Remo acabou rebaixado para a Série C. Na ocasião, houve um empate por 1 a 1 na Serrinha e uma vitória goiana por 1 a 0 em Belém.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Titi e Moraes; Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Pedrinho, Jajá e Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo, Jaderson; Marrony, Pedro Rocha e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Goiás

O zagueiro Messias está suspenso por acúmulo de cartões. O meia Rafael Gava, que se recupera de lesão muscular, é dúvida.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?