Goiás x Estudiantes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Serra Dourada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Goiás recebe o Estudiantes na noite desta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como perdeu a ida por 3 a 0, o Esmeraldino precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Depois da vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Goiás volta as atenções para a Sul-Americana precisando reverter o placar do primeiro jogo para seguir no torneio. O Esmeraldino terminou a primeira fase invicto e na liderança do Grupo G, com 12 pontos. Até aqui, foram três vitórias, três empates e uma derrota.

"É óbvio que é um resultado muito confortável para o Estudiantes. Mas também é óbvio que não vamos jogar a toalha. Temos 90 minutos para disputar esta eliminatória e vamos fazer de tudo para reverter. Sabemos das dificuldades, mas acreditamos no potencial da equipe. Com muita alma, ainda temos 90 minutos para dizer ao que viemos na Sul-Americana", afirmou Armando Evangelista.

Do outro lado, o Estudiantes, embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada, entra em campo podendo perder por dois gols de diferença. Caso perca por três de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Vale lembrar que o time argentino eliminou o Barcelona de Guayaquil por 5 a 2 (agregado) nos playoffs, após ter encerrado a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 14 pontos. Até aqui, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota no torneio.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Anderson, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

Estudiantes: Andújar; Godoy, Lollo, Benedetti e Núñez; Ascacíbar, Zuqui, Rodríguez e Zapiola; Rollheiser e Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques

Goiás

Bruno Santos, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão, enquanto Sidimar e Sander seguem lesionados.

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?