Goiás x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Cuiabá se enfrentam na noite deste domingo (4), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após vencer o Paysandu e conquistar o título da Copa Verde, o Goiás volta as suas atenções para a disputa do Brasileirão buscando se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo São Paulo por 2 a 1, o que resultou na entrada do Z-4, com sete pontos na tabela.

Para o confronto, o técnico Emerson Ávila não poderá contar com Lucas Halter, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sidimar será o substituto. Zé Ricardo, que cumpriu suspensão contra o São Paulo, e o atacante Vinícius, recuperado de lesão, retornam.

Já o Cuiabá, com apenas um ponto a mais que o rival, vem de uma vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 e um empate com o Coritiba por 1 a 1 nos dois últimos jogos. Denilson, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna no lugar de Ronald.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma sete vitórias, contra duas do Cuiabá, além de um empate. No último encontro válido pela semifinal da Copa Verde 2023, o Goiás venceu por 3 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Diego, Maguinho e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Goiás

Lucas Halter cumprirá suspensão.

Cuiabá

Filipe Augusto está em transição física.

Quando é?