Goiás x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Clubes fazem o fechamento da 15ª rodada do campeonato nesta terça

Goiás e Criciúma entram em campo nesta terça-feira (8), às 19h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. A partida acontece no Estádio Hailé Pinheiro e tem transmissão ao vivo do SportyNet e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Ultrapassado pelo Coritiba, que já jogou na rodada, o Goiás busca vencer sua segunda vitória seguida para retomar a liderança do campeonato. Com 29 pontos somados, o Esmeraldino bateu a Chapecoense fora por 2 a 1 no último compromisso pela competição.

Já o Criciúma vive situação distinta. A dois pontos da zona de rebaixamento, o Tigre vem de derrota dentro de casa no clássico com o Avaí por 2 a 1. Por isso, tenta reagir na Série B de forma imediata e nada melhor para isso do que conseguir um triunfo em Goiânia.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi, Willean Lepo; Marcão, Juninho, Vitinho; Welliton Matheus, Anselmo Ramon, Arthur Caike. Técnico: Vagner Mancini

Criciúma: Alisson; Zé Gabriel, Rodrigo, Luciano Castán; Jonathan, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert, Luiz Henrique; Diego Gonçalves, Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

Desfalques

Goiás

No departamento médico, Lucas Ribeiro continua fora.

Criciúma

Expulso contra o Avaí, Marcinho cumpre suspensão automática.

Quando é?