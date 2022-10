Goiás x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Visando a final da Copa do Brasil, Timão entrará em campo com time reserva neste sábado (15); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois de empatar sem gols com o Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Corinthians volta as atenções para o Brasileirão. Neste sábado (15), às 19h (de Brasília), o Timão visita o Goiás no Hailé Pinheiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Sem vencer há sete jogos (três empates e três derrotas), o Goiás entra em campo pressionado pela vitória. Atualmente, aparece na 14ª posição, com 38 pontos.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Sales pode formar dupla com Auremir.

Já o Corinthians, de olho na volta da final da Copa do Brasil, que será disputada no Maracanã, terá em campo o time reservas.

"Provavelmente, para o próximo jogo, terei que priorizar a Copa e jogar com os jogadores que estão mais frescos, para que possamos chegar mais vivos e mais fortes", afirmou o técnico Vítor Pereira.

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 21 vitórias, contra 13 do Goiás, além de 19 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Timão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Raul Gustavo, Balbuena, Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo; Gustavo Silva, Giuliano, Giovane; Roger Guedes.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo, Hugo; Auremir; Dada, Diego, Luan, Vinicius; Pedro Raul.

Desfalques

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Goiás

Diego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como Sávio e Caetano, lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Corinthians é favorito contra o Goiás nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,55 na vitória do Timão, $ 3,10 no empate e $ 2,75 caso o Esmeraldino vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,55 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 4,30 se for o Corinthians, e $ 3,60 se for o Goiás.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 15 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Hailé Pinheiro – Goiânia, GO

• Arbitragem: BRUNO ARLEU (árbitro), THIAGO HENRIQUE NETO e EDUARDO GONÇALVES (assistentes), EDUARDO TOMAZ (quarto árbitro) e RODRIGO NUNES (AVAR)